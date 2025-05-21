Путин побывал на Курской АЭС

Путин посетил в Курчатове строящуюся Курскую АЭС-2

Президент России Владимир Путин побывал на Курской атомной электростанции (АЭС). Речь идет о строящемся объекте КАЭС-2 в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.

«В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщалось ранее, состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также представителями добровольческих организаций.

Курскую область полностью освободили от Вооруженных сил Украины 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у границы. 20 мая Путин впервые посетил приграничный регион с момента его полного освобождения.