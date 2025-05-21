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09:34, 21 мая 2025Экономика

Путина попросили продлить выплаты для жителей Курской области

Хинштейн попросил Путина продлить выплаты для жителей курского приграничья
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президента России Владимира Путина попросили продлить выплаты для жителей курского приграничья. С таким предложением выступил временно исполняющий обязанности региона Александр Хинштейн, его цитирует ТАСС.

Во время визита в регион главы государства Хинштейн отметил, что ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для переселенцев стоит продлить до момента возвращения людей в свои дома.

«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. (...) Но я попросил бы вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность эти выплаты продолжить, по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома», — пояснил он.

Выплаты в 65 тысяч рублей полагаются гражданам, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В феврале 2025-го на эти цели уже было направлено около 44 миллиардов рублей. В начале мая 2025-го правительство дополнительно выделило 392 миллиона рублей на выплаты.

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