На выплаты жителям Курской области выделили дополнительные средства

Кабмин дополнительно выделил 392 млн рублей на выплаты жителям Курской области

Правительство России дополнительно выделило 392 миллиона рублей на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости. Об этом в четверг, 1 мая, сообщается на сайте кабмина.

Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей. Она полагается гражданам, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

Отмечается, что в феврале на эти цели уже было направлено около 44 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Ежемесячную выплату будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских войск.