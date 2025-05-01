Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 1 мая 2025Россия

На выплаты жителям Курской области выделили дополнительные средства

Кабмин дополнительно выделил 392 млн рублей на выплаты жителям Курской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Правительство России дополнительно выделило 392 миллиона рублей на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости. Об этом в четверг, 1 мая, сообщается на сайте кабмина.

Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей. Она полагается гражданам, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

Отмечается, что в феврале на эти цели уже было направлено около 44 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Ежемесячную выплату будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь человек погибли из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области

    Украина перебросила в ДНР крупную группу иностранных наемников

    Режим ЧС объявили из-за наводнения в Новой Зеландии

    На выплаты жителям Курской области выделили дополнительные средства

    Раскрыты условия прекращения военной помощи США Украине

    Россиянин три года приставал к дочери-подростку и был пойман из-за рассказов младшего сына

    Украина попросила FIG не допускать россиянку Мельникову к турнирам

    В России назвали возможного представителя США на параде Победы в Москве

    Российская певица заступилась за Орбакайте после запрета в Латвии

    Полянский оценил высказывания о пророссийской администрации Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости