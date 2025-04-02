Путин поручил ввести ежемесячные выплаты пострадавшим жителям Курской области

Путин поручил выплатить пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Соответствующее поручение он дал по итогам совещания с членами кабмина, оно опубликовано на сайте Кремля.

Ежемесячную выплату, согласно поручению главы государства, будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выплаты жителям приграничья будут полагаться до полного освобождения Курской области.

Доклад о выполнении поручения кабмин должен представить до 10 апреля, впоследствии отчитываться об этом президент попросил правительство ежеквартально. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана специальной военной операции (СВО).

Статус ветерана боевых действий смогут получить бойцы, которые участвовали в отражении прорыва ВСУ на территорию России.