Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 2 апреля 2025Россия

Путин поручил ввести ежемесячные выплаты пострадавшим жителям Курской области

Путин поручил выплатить пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Соответствующее поручение он дал по итогам совещания с членами кабмина, оно опубликовано на сайте Кремля.

Ежемесячную выплату, согласно поручению главы государства, будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выплаты жителям приграничья будут полагаться до полного освобождения Курской области.

Доклад о выполнении поручения кабмин должен представить до 10 апреля, впоследствии отчитываться об этом президент попросил правительство ежеквартально. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана специальной военной операции (СВО).
Статус ветерана боевых действий смогут получить бойцы, которые участвовали в отражении прорыва ВСУ на территорию России.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах»

    В России разработали модульный «Рубин» для защиты от дронов

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

    Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

    Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России

    В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

    Хинштейн ответил на приписываемые ему слова об ударах по мирным целям на Украине

    В Банке России не исключили дополнительного повышения ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше