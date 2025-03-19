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15:20, 19 марта 2025Россия

Госдума одобрила законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана СВО

ГД одобрила проект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума (ГД) в первом чтении одобрила законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана специальной военной операции (СВО), передает ТАСС в среду, 19 марта.

Статус ветерана боевых действий смогут получить бойцы, которые участвовали в отражении прорыва Вооруженных сил Украины на территорию России. В их числе военнослужащие как Вооруженных сил России, так и войск Нацгвардии, а также сотрудники Государственной противопожарной службы, Следственного комитета и прокуроры.

Те, кто при выполнении вышеуказанных боевых задач получили ранения, контузии, увечья или заболевания, могут быть наделены статусом инвалида боевых действий. Это позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки, следует из текста законопроекта.

«В связи с динамикой проведения спецоперации полномочие по определению перечня территорий, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается предоставить правительству России», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В конце 2024 года во время прямой линии президент России Владимир Путин заверил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты, и дал соответствующее поручение.

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