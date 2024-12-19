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12:48, 19 декабря 2024Россия

Путин ответил на вопрос об отсутствии выплат защитникам Курской области

Президент Путин о выплатах для защитников Курской области: все будет исправлено
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. Так на соответствующий вопрос ответил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации. Российский лидер подчеркнул, что все недочеты с отсутствием подходящих выплат будут исправлены, и ему жаль, что Министерство обороны не обратило на эти вопросы внимания.

«Я прошу прощения, это все будет исправлено (...) Все поправим, все получат все, что причитается. Пересчитаем и задним числом, обязательно», — заявил Путин.

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