Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров

Президент России Владимир Путин распространил выплаты участникам специальной военной операции (СВО) за инвалидность на волонтеров. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что выплаты за инвалидность положены также военным в составе Нацгвардии и ФСБ, сотрудникам органов Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания и работникам Следственного комитета.

Волонтеры, работающие на территории новых регионов России, также будут получать выплаты по инвалидности.

Ранее сообщалось, что справку, подтверждающую статус участника СВО на Украине, с 1 ноября начали выдавать по-новому — через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах.