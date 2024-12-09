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19:47, 9 декабря 2024Россия

Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

Путин распространил выплаты участникам СВО за инвалидность на волонтеров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин распространил выплаты участникам специальной военной операции (СВО) за инвалидность на волонтеров. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что выплаты за инвалидность положены также военным в составе Нацгвардии и ФСБ, сотрудникам органов Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания и работникам Следственного комитета.

Волонтеры, работающие на территории новых регионов России, также будут получать выплаты по инвалидности.

Ранее сообщалось, что справку, подтверждающую статус участника СВО на Украине, с 1 ноября начали выдавать по-новому — через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах.

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