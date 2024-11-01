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00:01, 1 ноября 2024Россия

Главную справку для участников СВО начнут выдавать по-новому с 1 ноября

Справки о статусе участника СВО с 1 ноября начнут выдавать через «Госуслуги»
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Политика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Справку, подтверждающую статус участника специальной военной операции (СВО) на Украине, с 1 ноября начнут выдавать через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Кабинета министров.

Документ необходим военнослужащим для подтверждения права на получение различных мер социальной поддержки, вводимых региональными властями.

Справку разрешено выдавать не только лично военнослужащему, но и его близким, которым нужно будет подтвердить факт родства. Также теперь установлен единый образец документа.

Ранее справки об участии в СВО не имели стандартной формы и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения.

В сентябре сообщалось, что участнику СВО из Ханты-Мансийского автономного округа пришлось доказывать факт прохождения службы на фронте ради выплат. Чиновники ссылались на то, что у него якобы не было документов, подтверждающих это. Необходимые бумаги солдату помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии. В итоге мужчине удалось добиться получения выплаты в размере 400 тысяч рублей.

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