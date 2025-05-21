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10:16, 21 мая 2025Россия

Путин объяснил цель визита в Курскую область

Путин заявил, что владеет информацией по Курской области от военных и спецслужб
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил цель визита в Курскую область. Он заявил, что владеет информацией по ситуации в регионе от военных и спецслужб, но хотел получить взгляд с места событий, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что о ситуации в приграничье ему регулярно докладывают члены правительства и врио губернатора региона Александр Хинштейн, а также военные, спецслужбы и МВД.

«Конечно, вся информация у меня есть. В принципе, для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть, послушать, потому что все с места виднее», — обозначил Путин.

Курскую область впервые с момента ее полного освобождения Путин посетил вечером во вторник, 20 мая. Президент провел встречи с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов, а также лично пообщался с губернатором Хинштейном.

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