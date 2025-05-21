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09:17, 21 мая 2025Россия

Путин дал поручение по разминированию Курской области

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, сообщается на сайте Кремля.

Губернатор Курской области доложил Путину, что в приграничье идет разминирование территории и развернута группировка Вооруженных сил (ВС), а также МЧС и добровольцев. Ежедневно, по его словам, разминируется несколько десятков взрывоопасных предметов.

Хинштейн попросил сохранить жителям приграничья выплаты в размере 65 тысяч рублей, так как власти пока не могут обеспечить людям безопасное возвращение домой ввиду заминированной территории.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — сказал Путин губернатору.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области на каждом квадратном метре разбросаны самодельные взрывные устройства (СВУ) ВСУ. Украинские военные, как правило, минируют территории дистанционным способом — они разбрасывают боеприпасы в населенных пунктах с воздуха с помощью беспилотников. На полное разминирование территорий, как предполагается, уйдет больше года.

ЖЗЛ
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