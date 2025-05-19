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09:40, 19 мая 2025Россия

ВСУ разбросали взрывные устройства на каждом квадратном метре курского приграничья

ТАСС: В курском приграничье на каждом квадратном метре разбросаны СВУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В приграничных районах Курской области на каждом квадратном метре разбросаны самодельные взрывные устройства (СВУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил старший расчета саперов 92-го полка группировки «Север» с позывным Химера, передает ТАСС.

«Очень много находим СВУ, разбросаны на каждом [квадратном] метре, все усеяно», — сказал военнослужащий.

Для того чтобы изготавливать взрывчатку, украинские военные используют взрывоопасные предметы, например выстрелы для гранатомета ВОГ-25, добавил он. Во взрывчатку ВСУ добавляют болты, гайки и все представляющее опасность, что они находят. СВУ сбрасывают с беспилотников или закладывают в дома.

ВСУ, как правило, минируют территории дистанционным способом — они разбрасывают боеприпасы в населенных пунктах с воздуха с помощью беспилотников. Чаще всего их находят вдоль дорог или в огородах. Как заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин, на полное разминирование приграничных территорий Курской области уйдет больше года.

ЖЗЛ
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