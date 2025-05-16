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07:54, 16 мая 2025Россия

Названы сроки разминирования приграничья Курской области

Вице-премьер Хуснуллин: На разминирование Курской области уйдет больше года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

На полное разминирование приграничных территорий Курской области, которые находились под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), уйдет больше года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, на территории Курской области очень высокая плотность минирования территорий, так как бойцы ВСУ очень сильно заминировали приграничье, чтобы закрепиться в нем. Минирование является более серьезной проблемой, чем степень разрушения, считает вице-премьер.

«Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное», — добавил Хуснуллин.

Ранее саперы российской группировки войск «Север» описали ситуацию с разминированием приграничных районов Курской области, назвав ее крайне сложной. Специалисты проверяют каждый дом и двор, где находят много неразорвавшихся мин и боеприпасов.

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