Названы сроки разминирования приграничья Курской области

Вице-премьер Хуснуллин: На разминирование Курской области уйдет больше года

На полное разминирование приграничных территорий Курской области, которые находились под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), уйдет больше года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, на территории Курской области очень высокая плотность минирования территорий, так как бойцы ВСУ очень сильно заминировали приграничье, чтобы закрепиться в нем. Минирование является более серьезной проблемой, чем степень разрушения, считает вице-премьер.

«Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное», — добавил Хуснуллин.

Ранее саперы российской группировки войск «Север» описали ситуацию с разминированием приграничных районов Курской области, назвав ее крайне сложной. Специалисты проверяют каждый дом и двор, где находят много неразорвавшихся мин и боеприпасов.