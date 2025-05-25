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12:48, 25 мая 2025Россия

Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

Командир Дашкин: Вертолет Путина был в центре атаки БПЛА ВСУ в Курской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда глава государства прилетал с визитом в Курскую область. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Дашкин, его слова передает ТАСС.

Дашкин заявил, что вертолет Путина был в центре отражения массированной атаки дронов ВСУ. По словам командира, нападение стало более интенсивным, когда борт с президентом пролетал над территорией Курской области.

Военный добавил, что силы ПВО одновременно отражали атаки БПЛА и обеспечивали безопасность полета Путина. Дашкин заключил, что атака беспилотников ВСУ была успешно отражена.

20 мая Путин посетил Курскую область впервые после того, как ее освободили. Российский лидер провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, а также посетил строящуюся в Курске АЭС-2.

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