В США заявили о неготовности Трампа к введению санкций против России

Подполковник Дэвис: Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций. И это несмотря на свои резкие заявления, направленные против Москвы, рассказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Ему (Трампу) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций», — подчеркнул эксперт.

По словам Дэвиса, глава Белого дома так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды.

Ранее обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан заявил, что Дональд Трамп может заявить о введении санкций против России. Он также ожидает, что глава Белого дома объявит о поставках вооружений Украине.

До этого Трамп заявил, что заинтересован в законопроекте о новых санкциях против России, который рассматривается Конгрессом. По его словам, он разочарован поведением Москвы и ее нежеланием останавливать конфликт на Украине.