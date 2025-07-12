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07:13, 12 июля 2025Мир

В США заявили о неготовности Трампа к введению санкций против России

Подполковник Дэвис: Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не готов к введению новых антироссийских санкций. И это несмотря на свои резкие заявления, направленные против Москвы, рассказал американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Ему (Трампу) стоило бы лучше подготовиться, потому что его экономика сейчас переживает не лучшие времена и сильно пострадает от этих санкций», — подчеркнул эксперт.

По словам Дэвиса, глава Белого дома так и не добился успеха в дипломатии, хотя на него возлагались большие надежды.

Ранее обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан заявил, что Дональд Трамп может заявить о введении санкций против России. Он также ожидает, что глава Белого дома объявит о поставках вооружений Украине.

До этого Трамп заявил, что заинтересован в законопроекте о новых санкциях против России, который рассматривается Конгрессом. По его словам, он разочарован поведением Москвы и ее нежеланием останавливать конфликт на Украине.

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