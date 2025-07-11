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11:40, 11 июля 2025Экономика

Российский фондовый рынок испугался слов Трампа

Индекс Мосбиржи приблизился к минимуму с апреля на фоне анонса заявления Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Carlos Barria / Reuters

В начале торгового дня пятницы, 11 июля, индекс Мосбиржи приближается к самому низкому значению за три месяца на фоне анонса президента США Дональда Трампа заявления относительно России, которое он собирается сделать в понедельник. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индекс доходил до 2686 пунктов. После 9 апреля ниже он опускался только в среду, 9 июля, и тогда такая динамика также была связана с испугом инвесторов из-за слов Трампа. Глава Белого дома обрушился с критикой на российское руководство и лично президента Владимира Путина относительно их подхода к конфликту на Украине.

На этот раз Трамп заявил, что заинтересован в законопроекте о новых санкциях против России, который рассматривается Конгрессом. Также он подчеркнул, что разочарован поведением Москвы и ее нежеланием останавливать конфликт на Украине.

В начале года российский фондовый рынок взлетел из-за намерений Трампа налаживать отношения с Россией и, возможно, снять часть санкций. Переговоры делегаций двух стран обнадежили инвесторов, и индекс Мосбиржи поднимался выше 3350 пунктов. Но в последние четыре месяца российские ценные бумаги постепенно дешевеют.

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