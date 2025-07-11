В США заявили о планах Трампа ввести санкции против России

Bloomberg TV: Трамп 14 июля может заявить о введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп может заявить о введении санкций против России. Об этом сообщил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, пишет ТАСС.

Салливан также ожидает, что глава Белого дома объявит о поставках вооружений Украине. «С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — заявил он.

По его словам, заявление американский лидер может сделать 14 июля. Салливан также отметил высокую неопределенность относительно позиции Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но с условием, что в документе ему дадут право иметь больше контроля.

Ранее глава Белого дома заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.