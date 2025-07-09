Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 9 июля 2025Мир

Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

Politico: Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но с условием, что в документе ему дадут право иметь больше контроля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Белом доме просят дать Трампу возможность отменить введенные санкции в будущем без одобрения Конгресса. Пока компромисс о разделении полномочий не найден, рассказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн.

Собеседник издания подчеркнул, что в нынешней версии законопроекта решения главы государства «будут подвергаться микроменеджменту со стороны Конгресса», что является неприемлемым.

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    В Раде призвали Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных на Украине

    Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

    В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

    Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике для купания

    Раненым украинским военным вдвое сократили норму питания

    Трамп ввел 50-процентные пошлины против одной страны

    В российском регионе женщина получила черепно-мозговую травму из-за падения обломков БПЛА

    Популярная российская актриса рассказала о неудачной попытке переезда в Москву

    Трамп восхитился уровнем английского у лидера из англоязычной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости