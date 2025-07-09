Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

Politico: Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но с условием, что в документе ему дадут право иметь больше контроля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Белом доме просят дать Трампу возможность отменить введенные санкции в будущем без одобрения Конгресса. Пока компромисс о разделении полномочий не найден, рассказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн.

Собеседник издания подчеркнул, что в нынешней версии законопроекта решения главы государства «будут подвергаться микроменеджменту со стороны Конгресса», что является неприемлемым.

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал политик.