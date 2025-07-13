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09:50, 13 июля 2025Спорт

«СКА Арену» переименуют

«СКА Арену» переименуют к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

«СКА Арену» переименуют к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщает «Матч ТВ».

Новое название стадиона не уточняется. Сезон КХЛ-2025/2026 стартует 5 сентября.

В июне стало известно, что в грядущем сезоне СКА не будет проводить домашние матчи на «СКА Арене». Команда вернется в Ледовый дворец. Причиной называли снижение транспортной доступности стадиона из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы». При этом позднее появилась информация, что в новом сезоне КХЛ домашние матчи на «СКА Арене» будет проводить китайский «Куньлунь Ред Стар».

«СКА Арена» — самый большой хоккейный стадион в мире. Первый матч на нем, в котором встречались СКА и «Сочи», прошел 11 февраля 2024 года в присутствии 21 481 зрителя, что стало рекордом КХЛ.

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