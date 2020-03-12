Глава группы Тинькофф разделил банк и Олега Тинькова

Известия о выдаче ордера на задержание в Великобритании Олега Тинькова и о его болезни никак не влияют на бизнес компании и ничего не значат для клиентов. Таким образом глава группы Тинькофф Оливер Хьюз прокомментировал газете «Ведомости» новости относительно основателя TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) Олега Тинькова.

«Есть неприятный в первую очередь для Олега Тинькова и для нас информационный фон, но это никак не влияет на стабильность группы и работу банка. И поэтому это никак не может влиять на вклады. Если кто-то хочет позвонить или забрать вклад через мобильное приложение — пожалуйста, у нас очень много ликвидности. Никаких вопросов с этим вообще нет», — отметил Оливер Хьюз.

«Олег и группа "Тинькофф" — это разные вещи. Я понимаю, что не все знают, как устроен бизнес, но понятно, что человек, который физически не в России 6–7 месяцев в году и который все-таки занимается другими своими проектами, не может управлять большой махиной, — говорит Оливер Хьюз. — Даже если бы он захотел этим заняться, он не смог бы это сделать, потому что у него и так очень много всего. Я тоже очень дотошный человек, я всегда в цифрах, в деталях, я операционный менеджер, который работает засучив рукава. Но все же даже я не всегда знаю, что происходит на нескольких уровнях ниже. У нас 15 вертикалей бизнеса внутри "Тинькофф" которые имеют своих бизнес-лидеров, они абсолютно полноценны и автономно работают сами. На это нужно смотреть немножко по-взрослому, что ли».

По словам Оливера Хьюза на стороне пассивов банка — евробонд и немного депозитов в валюте. Из валютных активов у Тинькофф Банка только гарантийный депозит в Mastercard и Visa. «Все, что мы занимаем на рынке в валюте, по умолчанию хеджируем через валютные свопы — у нас нулевая толерантность к валютным рискам», — подчеркнул топ-менеджер. — Поэтому у нас сейчас избыток свопов относительно нашей валютной позиции. Могу вам все зубы дать, что с валютой у нас все хорошо».

У Тинькофф Банка есть долгосрочные депозиты, которые фондируют его кредитный портфель, и счета до востребования, средства на которых кредитная организация вкладывает в ОФЗ и облигации компаний – голубых фишек. Эти бумаги, по убеждению руководителя банка, сами по себе очень ликвидны, и их также можно использовать в качестве залога по сделкам репо. «Мы специально держим 120–130 миллиардов рублей в облигациях, которые мы можем закладывать хоть сейчас. Еще чуть-чуть мы держим в кэше. У нас и так всегда очень высокая ликвидность, и особенно текущие счета мы всегда держим в ликвидных инструментах», — сказал в интервью Оливер Хьюз.

Комментируя ситуацию с падением цен на нефть, Оливер Хьюз говорит, что банк предлагает желающим перевести вклад из рублей в другую валюту без потери процентов для любых клиентов, что очень хорошо работало в 2014 году. «Мы смотрим, как ЦБ и рынок будут реагировать на ситуацию и управлять ставками. Если будет надо, мы пересмотрим наши ставки по депозитам. Но сейчас этот вопрос вообще не стоит в повестке дня», — уверен глава банка. Число заявок на кредит на фоне всех новостей не снизилось, подчеркнул он. Что же касается пандемии коронавируса то пока банк не думает, что он будет плохо влиять на прибыль.

«Мы также сами снизили процент одобрения кредитов — количество заявок растет, но местами их качество падает, у нас есть свои модели, с помощью которых мы рассчитываем долговую нагрузку, —комментирует сопряженность политик Центробанка и Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — Каждый час, пока я с вами сижу, мы открываем тысячи счетов. Никто не отменял все наши планы по росту количества клиентов нашей базы — это самый главный для нас показатель. У нас 11 миллионов клиентов в экосистеме. Мы хотим удвоить эту цифру в ближайшие 3–4 года до 20 миллионов клиентов. Мы будем рассказывать об этом нашим инвесторам на дне стратегии в апреле. В прошлом году мы привлекли 3 миллиона новых клиентов. У нас сейчас очень хорошая история: посмотрите на финансовые результаты и рекордную прибыль в 36 миллиардов рублей».

Оливер Хьюз особо подчеркнул, что идея новой программы поощрения менеджмента появилась, задолго до того, когда Олег Тиньков узнал о своей болезни и она с ней не связана. «А как это может быть связано? Только в хэд-офисе работает 2700 человек, в центрах разработки — еще 900 человек, — отвечает Оливер Хьюз. — Это 3600 только в штаб-квартире. И еще у нас 10 000–11 000 коллег в обслуживании. Также у нас около 10 000 человек в домашнем облачном колл-центре. Мы все занимаемся нашим делом как профессионалы. Business as usual. Это мощная машина. Не все делается потому, что что-то случилось с Олегом Тиньковым, как вы понимаете. И мы все желаем ему скорейшего восстановления, конечно, сейчас тяжелая ситуация. И второй вопрос — это его налоговые дела, и они вообще не касаются группы. Я не знаю ничего о налоговых делах Олега, равно как и все мои коллеги».

Поиск инвестора для банка сейчас не ведется, заявил Оливер Хьюз. «Это я могу сказать со 100-процентной уверенностью. Таких разговоров и быть не может. Все наши системы по принятию решений и управленческие механизмы — все происходит внутри, происходит без участия Олега. Мы самостоятельная машина. Бренд банка — не "Тиньков", а "Тинькофф". Есть разница, и "Тинькофф" уже давно живет своей жизнью. Ассоциация с Олегом есть, но со временем она становится меньше», — подчеркнул Оливер Хьюз.

Глава группы Тинькофф выразил надежду, что Центробанк приветствует действия группы, «потому что мы расширяем набор услуг для потребителя в удобном интерфейсе, и это закрепляет наши позиции на розничном рынке. За счет этого у нас становится все больше клиентов, растет качество клиентской базы. Это нравится регулятору», — убежден руководитель банка.