Экономика
 
Последние новости
УЕФА перенесет Евро-2020
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Раскрыты подробности смерти пациента «коронавирусной больницы» в Москве
Раскрыта главная особенность iPhone 12
Рубль упал сильнее худшей валюты мира
Режиссер «Людей в черном» попал в больницу после шуточного удара Уилла Смита
Сестра Кардашьян попала на обложку журнала в откровенном наряде
Парк Терешковой предложили переименовать из-за поправок о президентских сроках
В окружении президента Бразилии нашли коронавирус
Блогерша Инстасамка рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков
Новости партнеров

Глава группы Тинькофф разделил банк и Олега Тинькова

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Тиньков
Олег Тиньков
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Известия о выдаче ордера на задержание в Великобритании Олега Тинькова и о его болезни никак не влияют на бизнес компании и ничего не значат для клиентов. Таким образом глава группы Тинькофф Оливер Хьюз прокомментировал газете «Ведомости» новости относительно основателя TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) Олега Тинькова.

«Есть неприятный в первую очередь для Олега Тинькова и для нас информационный фон, но это никак не влияет на стабильность группы и работу банка. И поэтому это никак не может влиять на вклады. Если кто-то хочет позвонить или забрать вклад через мобильное приложение — пожалуйста, у нас очень много ликвидности. Никаких вопросов с этим вообще нет», — отметил Оливер Хьюз.

«Олег и группа "Тинькофф" — это разные вещи. Я понимаю, что не все знают, как устроен бизнес, но понятно, что человек, который физически не в России 6–7 месяцев в году и который все-таки занимается другими своими проектами, не может управлять большой махиной, — говорит Оливер Хьюз. — Даже если бы он захотел этим заняться, он не смог бы это сделать, потому что у него и так очень много всего. Я тоже очень дотошный человек, я всегда в цифрах, в деталях, я операционный менеджер, который работает засучив рукава. Но все же даже я не всегда знаю, что происходит на нескольких уровнях ниже. У нас 15 вертикалей бизнеса внутри "Тинькофф" которые имеют своих бизнес-лидеров, они абсолютно полноценны и автономно работают сами. На это нужно смотреть немножко по-взрослому, что ли».

По словам Оливера Хьюза на стороне пассивов банка — евробонд и немного депозитов в валюте. Из валютных активов у Тинькофф Банка только гарантийный депозит в Mastercard и Visa. «Все, что мы занимаем на рынке в валюте, по умолчанию хеджируем через валютные свопы — у нас нулевая толерантность к валютным рискам», — подчеркнул топ-менеджер. — Поэтому у нас сейчас избыток свопов относительно нашей валютной позиции. Могу вам все зубы дать, что с валютой у нас все хорошо».

У Тинькофф Банка есть долгосрочные депозиты, которые фондируют его кредитный портфель, и счета до востребования, средства на которых кредитная организация вкладывает в ОФЗ и облигации компаний – голубых фишек. Эти бумаги, по убеждению руководителя банка, сами по себе очень ликвидны, и их также можно использовать в качестве залога по сделкам репо. «Мы специально держим 120–130 миллиардов рублей в облигациях, которые мы можем закладывать хоть сейчас. Еще чуть-чуть мы держим в кэше. У нас и так всегда очень высокая ликвидность, и особенно текущие счета мы всегда держим в ликвидных инструментах», — сказал в интервью Оливер Хьюз.

Комментируя ситуацию с падением цен на нефть, Оливер Хьюз говорит, что банк предлагает желающим перевести вклад из рублей в другую валюту без потери процентов для любых клиентов, что очень хорошо работало в 2014 году. «Мы смотрим, как ЦБ и рынок будут реагировать на ситуацию и управлять ставками. Если будет надо, мы пересмотрим наши ставки по депозитам. Но сейчас этот вопрос вообще не стоит в повестке дня», — уверен глава банка. Число заявок на кредит на фоне всех новостей не снизилось, подчеркнул он. Что же касается пандемии коронавируса то пока банк не думает, что он будет плохо влиять на прибыль.

«Мы также сами снизили процент одобрения кредитов — количество заявок растет, но местами их качество падает, у нас есть свои модели, с помощью которых мы рассчитываем долговую нагрузку, —комментирует сопряженность политик Центробанка и Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — Каждый час, пока я с вами сижу, мы открываем тысячи счетов. Никто не отменял все наши планы по росту количества клиентов нашей базы — это самый главный для нас показатель. У нас 11 миллионов клиентов в экосистеме. Мы хотим удвоить эту цифру в ближайшие 3–4 года до 20 миллионов клиентов. Мы будем рассказывать об этом нашим инвесторам на дне стратегии в апреле. В прошлом году мы привлекли 3 миллиона новых клиентов. У нас сейчас очень хорошая история: посмотрите на финансовые результаты и рекордную прибыль в 36 миллиардов рублей».

Оливер Хьюз особо подчеркнул, что идея новой программы поощрения менеджмента появилась, задолго до того, когда Олег Тиньков узнал о своей болезни и она с ней не связана. «А как это может быть связано? Только в хэд-офисе работает 2700 человек, в центрах разработки — еще 900 человек, — отвечает Оливер Хьюз. — Это 3600 только в штаб-квартире. И еще у нас 10 000–11 000 коллег в обслуживании. Также у нас около 10 000 человек в домашнем облачном колл-центре. Мы все занимаемся нашим делом как профессионалы. Business as usual. Это мощная машина. Не все делается потому, что что-то случилось с Олегом Тиньковым, как вы понимаете. И мы все желаем ему скорейшего восстановления, конечно, сейчас тяжелая ситуация. И второй вопрос — это его налоговые дела, и они вообще не касаются группы. Я не знаю ничего о налоговых делах Олега, равно как и все мои коллеги».

Поиск инвестора для банка сейчас не ведется, заявил Оливер Хьюз. «Это я могу сказать со 100-процентной уверенностью. Таких разговоров и быть не может. Все наши системы по принятию решений и управленческие механизмы — все происходит внутри, происходит без участия Олега. Мы самостоятельная машина. Бренд банка — не "Тиньков", а "Тинькофф". Есть разница, и "Тинькофф" уже давно живет своей жизнью. Ассоциация с Олегом есть, но со временем она становится меньше», — подчеркнул Оливер Хьюз.

Глава группы Тинькофф выразил надежду, что Центробанк приветствует действия группы, «потому что мы расширяем набор услуг для потребителя в удобном интерфейсе, и это закрепляет наши позиции на розничном рынке. За счет этого у нас становится все больше клиентов, растет качество клиентской базы. Это нравится регулятору», — убежден руководитель банка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год
Тинькофф стал титульным спонсором РПЛ
Названы самые перспективные компании России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0110 марта

Время краха

Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
18:37Сегодня

Рубль упал сильнее худшей валюты мира

18:15Сегодня

России пригрозили расследованием за обвал цен на нефть

17:56Сегодня

Россияне рассказали о способах борьбы с задержкой зарплат

Экономика00:02 4 марта

Спаси или сохрани

Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?
17:16Сегодня

Американские рынки рухнули

17:06Сегодня

Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в нефтяной войне

15:57Сегодня

Российское правительство не заметило паники на российском рынке

Экономика00:0329 февраля
Илон Маск

Битва титанов

Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
15:22Сегодня

Кудрин допустил рост бедности в России

15:13Сегодня

Польша назвала «Северный поток-2» угрозой для Европы

16:10Сегодня

В Корпорация МСП рассказали о поддержке малого бизнеса в Свердловской области

Россия
Глухонемых таксистов ограбили и избили в Дагестане
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»
Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
Названы условия возможного участия Путина в выборах президента в 2024 году
Путин допустил свой пятый президентский срок
Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы
В Кремле объяснили суть поправок Терешковой
«Вначале у здорового ребенка отказала нога, потом рука»
У девочки развивается опухоль мозга, ее спасет протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса
Все материалы
Мир
В окружении президента Бразилии нашли коронавирус
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке
Наркоторговцы обстреляли чеченцев во Франции
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
Россия назвала Израиль виновником подрыва безопасности после ударов по Сирии
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Все материалы
Бывший СССР
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Власти Киева расторгли договоры аренды с посольством России
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Готовящего план примирения с Донбассом советника Зеленского обвинили в госизмене
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Китайца осудили на 10 лет за попытку купить секретные украинские технологии
Все материалы
Экономика
Американские рынки рухнули
Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в нефтяной войне
Глава группы Тинькофф разделил банк и Олега Тинькова
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
Цены на нефть обрушили курс рубля
Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
Apple разрешила протирать iPhone
Выявлены новые симптомы коронавируса
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
Решена 70-летняя загадка молекулы со структурой в 126 измерениях
Натуральный сексизм
Чем объясняется ранняя смерть мужчин и как в этом замешаны женские хромосомы
Все материалы
Спорт
Макгрегор назвал друга Нурмагомедова кретином за недовольство женскими боями
Рика Кихира«Она не даст нашим девчонкам покоя»
Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Способна ли она остановить учениц Тутберидзе?
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Йоэль Ромеро«И это по-вашему чемпион?»
Скандал в главном бою и невероятная рубка в женском поединке — итоги UFC 248
Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке
Иван Удодов«Этот человек восстал из мертвых»
Как советский тяжелоатлет выжил в немецком концлагере, а потом выиграл золото Олимпиады
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Все материалы
Культура
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Харви ВайнштейнВайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Шевченко попросил Кадырова защитить жертв нападения в Чечне
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Соловьев предрек создание нового типа экономики в России и призвал не истерить
«Пролить свет на темную сторону»
 
Эксперт призвал перестать использовать Telegram из-за рисков безопасности
Все материалы
Ценности
Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Билли Айлиш показала новое украшение по цене квартиры в Москве
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Российские магазины выложили журнал с трансгендером обложкой вниз
Жертва моде
Белье напоказ, БДСМ и похмельные наряды: как прошла Неделя моды в Париже
Девушка лишилась памяти после операции по увеличению груди
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте
Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров
Все материалы
Найден секретный ангар с заброшенными автомобилями ГАЗ
Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал
Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали
Появились фотографии Lada Vesta с новой опцией
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
У Datsun on-DO появилась «комфортная» версия в России
Самые быстрые Alfa Romeo
15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования
Fiat останавливает производство машин из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют
В итальянской пасте нашли пользу для здоровья россиян
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Все материалы