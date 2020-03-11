Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год

TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) сообщила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год, а также объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год.

Чистая маржа в 2019 году выросла на 43 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 86,8 миллиарда рублей (в 2018 году — 60,5 миллиарда рублей). Чистая прибыль за IV квартал и 2019 год составила 11,0 и 36,1 миллиарда рублей соответственно.

«Я рад сообщить, что в 2019 году мы снова вышли на рекордно высокую прибыль благодаря уверенным показателям как кредитных, так и некредитных направлений бизнеса. В 2019 году было привлечено 4,3 миллиона новых клиентов по кредитным продуктам, а объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 65,8 процента даже при том, что мы сохраняли консервативный подход к кредитованию. Что касается текущих счетов, рост составил 57 процентов: популярность нашей экосистемы финансовых и нефинансовых услуг привела к тому, что в 2019 году группа осуществляла обслуживание текущих счетов 7,1 миллиона клиентов, — отметил председатель правления группы Тинькофф Оливер Хьюз. — Новых высот достиг сервис Тинькофф Инвестиции: в 2019 году с его помощью на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов — больше, чем через любую другую брокерскую платформу. Клиентам пришелся по душе прямой, беспрепятственный подход к инвестированию, обеспечиваемый нашими технологическими решениями».

DAU группы значительно вырос и составляет 1,9 миллиона человек в день (1,1 миллиона — в 2018 году), MAU — 5,3 миллиона человек (3,7 миллиона — в 2018 году).

«Мы планируем планомерно наращивать эти показатели благодаря представленному в 2019 году суперприложению Тинькофф, в котором объединены финансовые и лайфстал-сервисы, позволяющие нашим клиентам бесшовно — в 1 клик — решать большинство своих потребностей в области быта, развлечений, медицины, спорта и так далее. Тинькофф стал первым в Европе супер-приложением, представленным финансовым игроком и первым полноценным супер-приложением в России», — подчеркнул Оливер Хьюз.

Лайфстал-сервисы пользуются уверенным спросом со стороны клиентов группы: ежемесячно они покупают порядка 370 тысяч билетов в кино, 25 тысяч билетов на концерты, 19 тысяч театральных билетов, делают 12 тысяч резервов столиков в ресторанах, 55 тысяч покупок авиабителов, 50 тысяч бронирований отелей. Эти цифры увеличиваются ежемесячно.

«В 2020 году мы объявили об инвестициях группы в размере 25 миллионов евро в европейский венчурный финтех-проект по развитию некредитных финансовых продуктов на территории ЕС (исключая страны СНГ)», — добавил Оливер Хьюз.

Кредитный портфель группы Тинькофф вырос на 66 процентов год к году и составил по результатам 2019 года 329 миллиардов рублей. «Рост обеспечен как нашими традиционными продуктами — кредитными картами, так и новыми предложениями, которые нашли отклик у клиентов — персональные ссуды, ПОС-кредиты, кредиты под залог недвижимости и автокредиты. Обеспеченные залогами кредиты в общем кредитном портфеле составляют 15 процентов и выросли в течение 2019 года с 5 до 48 миллиардов рублей», — рассказал руководитель группы.

Для дальнейшего развития кредитного портфеля в 2019 году было привлечено 300 миллионов долларов и 20 миллиардов рублей. Тинькофф наращивает компетенции в обслуживании малого и среднего бизнеса, число клиентов в SME увеличилось до 535 тысяч. Прибыль направления SME составляет 4,7 миллиарда рублей. Тинькофф Страхование более чем удвоила выручку и стало одним из наиболее быстрорастущих бизнес-линий экосистемы группы.

«Не прерывая работы над инновациями, мы остаемся одним из самых рентабельных банков в мире — так, в 2019 году рентабельность капитала составила 55,9 процента. Расширяя диапазон финансовых и нефинансовых услуг, мы неизменно делаем упор на прибыль», — отметил Оливер Хьюз.

Совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере 0,21 доллара США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 42 миллионов долларов США). В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 27 марта 2020 года, состоится ориентировочно 30 марта 2020 года.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 26 марта 2020 года. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

