Тинькофф и Wainbridge договорились о крупнейшей сделке на офисном рынке Москвы

Группа Тинькофф и международная девелоперская компания Wainbridge подписали соглашение о намерениях на заключение договора долгосрочной аренды офисных помещений в бизнес-центре AQUATORIA, расположенном на берегу канала имени Москвы с 2022 года, сообщает корресподнент «Ленты.ру »с ПМЭФ-2019.

Офисный центр AQUATORIA станет новой площадкой для штаб-квартиры Тинькофф, который займет на территории бизнес-центра более 68 тысяч квадратных метров, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тысяч квадратных метров. Эта сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года.

Wainbridge инвестирует в строительство бизнес-центра с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений около 15 миллиардов рублей.

«Переезд в "Акваторию" на берегу канала имени Москвы позволит объединить сотрудников бизнес-линий группы Тинькофф на одной площадке и обеспечить комфортные условия труда на территории современного и технологичного пространства, расположенного в одном из самых живописных районов города», — прокомментировал новость председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Тинькофф» давно себе искал офис под штаб-квартиру. В апреле 2019 г. консультанты, работавшие с группой, уже рассказывали, что компания может занять офисную часть «Акватории». Выбор «Акватории», по мнению управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, которое приводит газета Ведомости, объясняется тем, что комплекс находится всего в 3,5 километра от нынешнего офиса «Тинькофф». В условиях текущего дефицита предложения в офисном сегменте такие крупные запросы можно удовлетворить только за счет нового строительства.