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«Мир» и Alipay обсудили будущее платежных технологий

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Владимир Комлев

На специальной сессии ПМЭФ-2019 «Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок» руководитель национальной платежной системы «Мир» Владимир Комлев и главный исполнительный директор Ant Financial Services Group (Alipay) Эрик Цзин обсудили будущее платежных технологий. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру». Модератором сессии стала продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Стороны отметили, что не только в России, но и в мире растет популярность технологии оплаты товаров и услуг посредством QR-кода. НСПК развивает этот вариант оплаты в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

«QR-платежи прежде всего создают дополнительные возможности раскрытия новых сегментов экономики там, где сегодня преобладает наличный денежный оборот из-за отсутствия альтернатив, — считает Комлев. — Но реализация оплаты с помощью QR-кода, как и СБП в целом, не угрожает рынку банковских карт. Карты продолжат развиваться, они нужны, они долго еще будут существовать. Моментальные же платежи в c2b-сфере, в том числе с QR-кодом, предоставят конечным потребителям существенное количество новых возможностей и по итогу заместят наличные денежные средства во многих рыночных сегментах».

Тина Канделаки поинтересовалась у Владимира Комлева, имеют ли основания опасения, что повсеместное развитие платежей с помощью QR-кодов приведет в итоге к отмене банками программ лояльности и кешбэка — инструментов, свойственных непосредственно оплате банковскими картами. Так, руководитель Тинькофф Банка Оливер Хьюз ранее заявил, что оплата QR-кодами выгоднее для ретейлеров, которые с большой долей вероятности будут продвигать ее вместо оплаты непосредственно картами, что может привести к отмене банками различных бонусов по картам.

«Опасения, которые выразил Оливер Хьюз, преждевременны, — в ответ сказал Комлев. — Опыт зарубежных стран, в том числе европейских, показывает, что при внедрении моментальных платежей карточный рынок продолжает динамично развиваться, не снижая темпов. Сокращение же заметно именно в объеме обращения наличных денежных средств. Поэтому слухи о "смерти" карт и бизнес-моделей на основе карт, о замене их QR-платежами сильно преждевременны».

Эрик Цзин выразил уверенность, что оплата с помощью QR-кода — это в первую очередь возможность стать частью экономики для небольших торговцев. «Платежи через QR-код помогают малым торговцам выйти в рынок. Предлагая оплату по коду, магазин любого размера может стать полноценной частью экономики, при этом его затраты будут минимальны», — отметил глава Alipay Эрик Цзин.

Во время дискуссии особое внимание двух глав платежных систем также было уделено теме глобализации и стиранию границ между технологиями и странами. «В платежной системе "Мир", в национальной системе платежных карт (НСПК) есть все самые современные технологии, которыми мы готовы делиться с нашими партнерами», — подчеркнул Комлев, обратив внимание на то, что уже есть запросы от зарубежных партнеров, которых интересуют разрабатываемые и внедряемые НСПК и платежной системой «Мир» технологии. В частности, партнеров интересует платформа собственной программы лояльности, созданная платежная система «Мир».

Эрик Цзин также заметил, что в современном мире при желании эффективного развития нельзя дистанцироваться от других участников финансового рынка. «Сейчас мы все больше переходим в мир интернета вещей, где все взаимосвязано, где даже наши гаджеты постоянно взаимодействуют друг с другом», — сказал Эрик Цзин. По его мнению, этот тренд предполагает постоянную работу в команде всех участников рынка для предоставления наиболее востребованных продуктов и услуг для потребителей.

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