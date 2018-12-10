AliPay ответил на инициативу Госдумы

Новые правила работы иностранных платежных систем и сервисов в России никак не отразятся на китайской системе AliPay и ее клиентах, рассказали представители компании в комментарии «Ленте.ру».

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«Мы не предоставляем платежные средства гражданам России. И всегда подчеркивали, что в России компания работает только с китайскими туристами. AliPay имеет право предоставлять услуги гражданам РФ только в случае наличия лицензии ЦБ РФ. А предложенный законопроект просто прописывает это в явном виде», — отметил официальный представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на работу иностранных платежных систем и электронных кошельков в России без создания собственного представительства или платежного оператора, зарегистрированного в Центробанке.

Ограничения не коснутся компаний, которые обслуживают платежи между нерезидентами.

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