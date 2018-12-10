Госдума покусилась на Apple Pay и AliPay

Иностранным платежным системам могут запретить работать в России без создания местного филиала. Это произойдет, если Госдума примет законопроект, разработанный главами профильных комитетов двух палата парламента — Анатолием Аксаковым и Николаем Журавлевым. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект запрещает иностранным платежным системам и электронным кошелькам оказывать услуги российским резидентам без зарегистрированного в специальном реестре Центробанка оператора. Если этого не произойдет, система сможет проводить платежи только между нерезидентами, но даже в этом случае ей придется открыть в России свое представительство и согласовывать правила работы с регулятором.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен прежде всего на китайские платежные сервисы: AliPay и WeChat. Сейчас они проводят платежи, в основном, китайских туристов и студентов.

На данный момент большинство иностранных платежных систем имеют своего оператора в России. Создать его им пришлось в 2014 году, после сбоя, который произошел в СМП-банке — тогда попавшая под санкции США кредитная организация была на несколько часов отключена от международных платежных систем, а ее клиенты остались без возможности осуществлять платежи.

Также законопроект будет распространяться на иностранные электронные кошельки. Пока под его требования попадает только PayPal, имеющий в России собственную небанковскую кредитную организацию.

Еще один законопроект призван регулировать работу платежных приложений, таких как Apple Pay, SamsungPay и GooglePay. В случае принятия банки будут обязаны уведомлять ЦБ о начале использования таких приложений и не смогут предоставлять их поставщикам доступ к данным, с помощью которых клиенты распоряжаются деньгами: паролям, электронным подписям.

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