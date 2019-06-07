Силуанов обиделся на жалующихся на жизнь бизнесменов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пожаловался на нигилизм российских предпринимателей, которые высказываются о плохой жизни, хотя бизнес получает огромные прибыли. Такое заявление он сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо. Этот нигилизм в наших умах, мне кажется, надо нам по-другому взглянуть», — сказала Силуанов. По словам министра, в России есть три типа бизнеса: первый работает «по старинке» и полученную прибыль выводит за границу. Второй не готов финансировать проекты в России при отсутствии льгот, а третий тип просто работает. «Вот на него и надо делать ставки», — уверен министр.

Глава Минфина сообщил, что бизнесу необходимо пересмотреть взаимоотношения с государством, которое реформирует законодательство и дает предпринимателям дополнительные стимулы.

Ранее пятницу, 7 июня, российский бизнесмен, глава Тинькофф-банка Олег Тиньков назвал Россию прекрасным и очень прибыльным местом для ведения бизнеса. Он отметил, что больше нет страны, где такая низкая конкуренция.

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