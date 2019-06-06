«Тинькофф банк» откроет собственную управляющую компанию

«Тинькофф банк» открывает собственную управляющую компанию «Тинькофф капитал». Об этом рассказал председатель правления банка Оливер Хьюз на сессии ПМЭФ-2019 «Розничный инвестор — драйвер развития фондового рынка».

По его словам, управляющая компания должна начать работу в четвертом квартале 2019 года.

Планируется, что «Тинькофф капитал» начнет работу с реализации паев собственных биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Однако, в банке пока не уточняют, к каким инструментам данные инструменты будут привязаны. При этом уже известно, что это будут активы как в рублях, так и в долларах, а порог входа составит 50 рублей. Компания также рассматривает возможность предлагать услуги по индивидуальному управлению активами. В течение года «Тинькофф капитал» планирует привлечь около 100 тысяч клиентов.

«Это «белые воротнички», молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет, которые сначала принесли нам свои средства на вклады, а потом начали понемногу инвестировать», — отметил Хьюз. И самое интересное, по его мнению, заключается в том, что эти люди рискуют покупать акции, а не «сидят» в пассивной долгосрочной стратегии, которую дают облигаций. Правда, осознавая, что покупка акций – это риск, сначала эти клиенты инвестируют в рынок небольшие суммы, бывает, что они ошибаются с купленными активами. Но постепенно люди набираются опыта и уже смелее управляют своими финансами.

Представитель «Тинькофф» также отметил, что обслуживание клиентов компания будет осущесствляться дистанционно через мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или личный кабинет на сайте Tinkoff.ru. «Пользователи "Тинькофф инвестиций" смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», — прокомментировал новость Хьюз.