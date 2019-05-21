Тинькофф-банк запустил первое банковское трэвел-агентство

Тинькофф-банк начал развивать собственное онлайн-тревел-агентство. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на заявление представителя кредитной организации.

Как отмечается в статье, Тинькофф-банк подключился ко всем крупным системам бронирования и, таким образом, авиабилеты «Тинькофф-путешествий» доступны в мета-поисковиках. В частности, в Aviasales. Как отмечает издание, объем инвестиций в проект составил около 2 миллионов долларов.

По словам представителя кредитной организации, в перспективе банк намерен продавать через интернет 10 процентов всех авиабилетов в стране. В настоящее время «Тинькофф-путешествия» реализуют от 70 до 80 тысяч билетов в месяц, половину из которых покупают клиенты банка. В Тинькофф-банке также рассказали «Ленте.ру», что большая часть авиабилетов продается по минимальной цене и, при этом, на нее начисляется кэшбек.

Тинькофф-банк также намерен подключить к сервису продажу билетов на междугородние автобусы, аэроэкспрессы и трансферы. Услуги будут интегрированы в мобильное приложение кредитной организации.

Тревел-направление в банке развивают с апреля 2018 года.

Как пишет «Коммерсантъ», гендиректор Biletix Игорь Константинов оценивает объем российского рынка ОТА в 1 триллион рублей в год и ежегодно этот показатель растет на 10–15 процентов. Половина приходится на продажу авиабилетов.