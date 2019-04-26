«Тинькофф» пригласит на концерт Андреа Бочелли во время ПМЭФ-2019

Тинькофф Банк, генеральный партнер Петербургского международного экономического форума-2019, организует в рамках культурной программы ПМЭФ концерт Андреа Бочелли — одного из самых знаменитых теноров мировой оперной сцены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Концерт легендарного певца пройдет 7 июня в 20 часов на Дворцовой площади Санкт-Петербурга вместе с солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. Вход для всех желающих свободный. Первая часть концерта будет состоять из номеров классического оперного репертуара. Во второй части зрители услышат популярные хиты в исполнении известных артистов.

«Петербургский международный экономический форум является, безусловно, самым важным и масштабным деловым событием года в России. Тинькофф Банк уже второй год подряд является генеральным партнером ПМЭФ: в этот раз мы расширяем свое участие и на культурную программу форума, — прокомментировал предстоящее событие основатель банка Олег Тиньков. — Мы в "Тинькофф" рады сделать такой подарок Санкт-Петербургу и благодарны Андреа Бочелли, который принял наше приглашение выступить вместе с Аидой Гарифуллиной на Дворцовой площади. Мы приглашаем всех петербуржцев, гостей города и участников форума разделить эти эмоции вместе с нами».

Выступление Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной пройдет при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Фонда Росконгресс в рамках фестиваля «От классики до рока». Концерты звезд мировой сцены на Дворцовой площади, проходящие в дни Петербургского экономического форума, стали уже визитной карточной ПМЭФ, который в этом году состоится 6—8 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».