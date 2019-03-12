Тинькофф Банк добился рекордной прибыли

Группа TCS Group Holding PLC, ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, опубликовала консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. В IV квартала 2018 года чистая прибыль выросла на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом до 8,1 миллиарда рублей (в IV квартале 2017 года этот показатель составил 6,4 миллиарда рублей) — рекордно высокое значение чистой прибыли за квартал в истории группы.

Чистая маржа в IV квартале 2018 года выросла на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,1 миллиарда рублей (в IV квартале 2017 года — 13 миллиардов рублей). в этот же период прибыль до налогообложения увеличилась на 24 процента до 10,5 миллиарда рублей (в IV квартале 2017 года — 8,5 млрд руб.), а рентабельность капитала увеличилась до 81,2 процента (в IV квартале 2017 года — 63,1 процента). При этом чистая процентная маржа составила 21,8 процента (в IV квартале 2017 года — 24,5 процента), а стоимость риска зафиксирована на уровне 4,2 процента (в IV квартале 2017 года — 2,7 процента).

Чистая маржа группы за весь 2018 год выросла на 29 процентов к предыдущему году и составила 59,2 миллиарда рублей (в 2017 году — 46,1 миллиарда рублей). Прибыль до налогообложения увеличилась на 41 процент до 35,2 миллиарда рублей (в 2017 году — 25 миллиардов рублей). Чистая прибыль выросла в 2018 году на 43 процента по сравнению с предыдущим годом до 27,1 миллиарда рублей (в 2017 году — 19 миллиардов рублей) — рекордно высокое значение чистой прибыли за год в истории группы. Рентабельность капитала увеличилась до 74,7 процента (в 2017 году — 52,8 процента). Чистая процентная маржа составила 23,6 процента (в 2017 году — 25,3 процента). Стоимость риска составила 6 процентов (в 2017 году — 5,5 процента).

«Мы вышли на новый рекорд по чистой прибыли как за IV квартал, так и за полный год, соответственно, превзойдя таким образом собственный прогноз, — комментирует итоги работы председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — Такие показатели удалось обеспечить как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса. При этом мы продолжали развивать экосистему, в рамках которой предлагаем финансовые и лайфстайл-услуги: сейчас в ней насчитывается свыше 8 миллионов клиентов. В 2018 году направления деятельности, не связанные с кредитованием, составили более 30 процентов общей выручки группы».

Кроме того, на 31 декабря 2018 года совокупные активы группы выросли на 44,8 процента и достигли 375,6 миллиарда рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8 процента и составил 234,7 миллиарда рублей. Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 53 процента и составил 198,5 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 9,4 процента. Объем средств на счетах клиентов вырос на 56,9 процента и достиг 280,9 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 31,5 процента и составил 42,3 миллиарда рублей.

