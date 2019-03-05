Названы лучшие банки в России

Forbes составил рейтинг лучших банков World’s Best Banks. Были оценены банки в 23 странах мира на основе 40 тысяч клиентских отзывов.

Финансовые организации оценивались по общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти подпунктам: доверие, сроки и условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.

В России пятерка лучших банков выглядит следующим образом: высший балл получил Московский кредитный банк, далее следуют Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк и банк «Кубань Кредит». На 19-м месте «Кредит Европа банк», 18-м — банк «Санкт-Петербург». Замыкает двадцатку Росбанк. За ними следуют «Уралсиб» и «Хоум кредит».

Лучшим банком мира был признан голландский ING. Он получил высокие оценки в восьми странах, а в Германии и Польше был признан лучшим. Клиенты оценили его инновационные технологии и надежность. Второе место получил Citibank, который имеет высокие оценки в шести странах, включая Россию. Его чаще всего хвалили за качественные клиентский сервис и консультации. Замыкает тройку лидеров немецкий онлайн-банк N2, он попал в топ в пяти странах.

В прошлом году в ежегодном рейтинге лучших онлайн-банков аналитического агентства Markswebb Rank & Report первое место в России занял Бинбанк, второе — Тинькофф Банк, на третью строчку попал «Банк Левобережный».

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