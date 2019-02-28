Банки согласились бесплатно переводить деньги

Почти все российские банки, подключенные к Системе быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России, решили не брать с клиентов комиссию за переводы в первые месяцы. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на опрошенные кредитные организации.

СБП начала работать в тестовом режиме с 28 января. На первом этапе к ней подключились 11 банков и одна некредитная финансовая организация. ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «АК Барс», «Тинькофф банк», Киви банк, СКБ-банк, Росбанк и Совкомбанк подтвердили, что начали работать без комиссии.

Часть банков, в частности, Промсвязьбанк, Росбанк и «Ак Барс», допускают ввод комиссии после 1 июня. Как пояснил директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиан Леклер, целесообразность ввода комиссии рассмотрят по итогам первых трех месяцев работы.

Отмечается, что ряд банков установили потолок для суммы бесплатных переводов. Например, СКБ-банк готов переводить без комиссии не более шести тысяч рублей в день со всех текущих счетов, открытых в банке. В Промсвязьбанке установили комиссию при переводе с кредитной карты — 4,9 процента от суммы перевода плюс 390 рублей, при этом переводы с дебетовых карт совершаются бесплатно.

Ранее сообщалось, что на фоне запуска СБП Сбербанк рассматривает возможность подключения к своей системе быстрых переводов по номеру телефона других банков. В ней уже задействованы Тинькофф банк и Совкомбанк. Сам Сбербанк не стал подключаться к СБП, вопрос СБП в банке назвали одним из основных расхождений с регулятором.

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