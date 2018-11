Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире

Международный журнал о банках и финансах Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным онлайн-банком в мире в 2018 году в рамках премии Best Digital Bank Award. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка. Кроме того, мобильное приложение этой кредитной организации также признано лучшим в мире среди аналогичных программ всех других розничных банков. Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции также названа журналом Global Finance лучшим инвестиционным сервисом на глобальном уровне в категории Best Investment Management Services, а Тинькофф Ипотека —лучшим ипотечным онлайн-сервисом в Центральной и Восточной Европе. Церемония объявления глобальных победителей и вручения наград состоялась 1 ноября в Лондоне. В этом году в премии Best Digital Bank Award участвовали около 300 ведущих банков мира.

В августе журнал Global Finance объявил победителей премии 2018 года на региональным уровне. Тинькофф Банк был назван лучшим розничным онлайн-банком в России, а брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана лучшим инвестиционным сервисом в Центральной и Восточной Европе.

Global Finance также отметил Тинькофф Банк в августе еще в четырех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучший банк в обслуживании счетов», «Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству», «Лучший мобильный банкинг», «Лучшие приложения для мобильного банкинга».

Тинькофф Банк уже не в первый раз становится призером премии журнала Global Finance. В 2017 году Тинькофф Банк получил награду в номинациях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях», в 2016 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучший универсальный банковский сайт», в 2015 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайн».

Премия Best Digital Bank Award присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определяют эксперты компании Infosys, - ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий, и редколлегия Global Finance.