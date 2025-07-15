Два сотрудника МЧС погибли в российском регионе при детонации боеприпаса

Хинштейн: Второй сотрудник МЧС, раненый при детонации боеприпаса, скончался

Второй сотрудник МЧС, раненый при детонации боеприпаса во время разминирования, скончался в больнице. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио главы российского региона ранее сообщил, что во время взрыва при разминировании погиб 27-летний Ришат Медиев. Его коллегу Сергея Иванова госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

«К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьезными», — написал Хинштейн.

Врио губернатора поблагодарил сотрудников за службу и выразил соболезнования родственникам.

Ранее разминирование Курской области сняли на видео. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, произведенный саперами.