Сбербанк пустил к себе Тинькофф Банк

Сбербанк и Тинькофф Банк тестируют систему переводов между картами банков по номеру мобильного телефона клиента. Об этом со ссылкой на источники сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сейчас такие операции доступны у обоих банков, но пересылать деньги по номеру телефона можно только внутри каждого из них. Тинькофф Банк разрешает делать переводы по номеру клиентам других банков, однако в этом случае получатель должен ввести номер карты, пройдя по ссылке, которая приходит по SMS.

Таким образом, Тинькофф Банк может стать первым банком, который Сбербанк пустил в свою систему карточных переводов. В прошлом году на нее пришлось около 65 процентов суммы всех денежных переводов, отмечают «Ведомости».

Сообщается, что переводы между двумя финансовыми организациями «вряд ли будут бесплатными». Контрагент одной из сторон предположил, что клиенты будут платить за услугу около одного процента от суммы перевода. Пресс-службы банков отказались от комментариев.

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