Сбербанк захотел выйти из-под контроля государства

Глава Сбербанка Герман Греф призвал государство продать контрольную долю в крупнейшей финансовой организации России. Об этом топ-менеджер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что не надо держать, я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — заявил Греф, отметив, что лучше продать часть Сбербанка вместо того, чтобы повышать налоги для населения.

Также часть денег следует направить на проведение в стране необходимых реформ, уверен банкир.

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В ходе пресс-конференции в полемику с Грефом вступил бывший глава Банка России Сергей Игнатьев. По его мнению, продавать долю в Сбербанке ЦБ не следовало бы.

В настоящий момент контрольный пакет Сбербанка принадлежит Банку России — банковскому регулятору. На его долю приходится 52,32 процента обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,6 процента, юрлиц-резидентов — 1,5 процента, частных инвесторов — 2,9 процента.

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