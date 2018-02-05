Госкомпании захватили экономику России

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, предложил запретить госкорпорациям покупку частных компаний. Об этом говорится в докладе ЦСР, посвященном эффективному управлению госсобственностью в 2018-2024 годах и до 2035 года.

Доля государства в экономике достигла половины ВВП в том числе из-за неформального огосударствления частных компаний, указывают авторы доклада. Они предлагают провести приватизацию и осложнить сохранение компаний в госсобственности.

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В 2016-м российский госсектор включал около 65,2 тысячи организаций, хотя двумя годами ранее их было на 1,6 тысячи меньше. «Фактически в четырех секторах (энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, финансы) доля выручки госкомпаний в общей выручке топ-100 компаний близка или превышает 50 процентов», — отметили эксперты организации.

В качестве основной стратегии на 2018-2024 годы и до 2035 года предлагается повысить общую эффективность управления госсобственностью. Для этого необходимо сократить избыточный объем государственного сектора в экономике и оптимизировать управление объектами (имуществом), необходимыми для реализации функций государства и стратегических задач экономического развития.

25 января замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что выступает категорически против покупки крупными государственными банками, в частности Сбербанком и ВТБ, других кредитных организаций.

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