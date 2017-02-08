Песков прокомментировал возможность снижения доли государства в экономике

Снижение доли государства в экономике является вопросом экономической целесообразности. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это вопрос экономической эффективности и экономической целесообразности. Безусловно, там, где государство не может действовать как эффективный менеджер, необходимо, конечно, снижать долю государства», — сообщил он.

Представитель Кремля также напомнил, что эту позицию неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин.

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При этом, по словам Пескова, есть области, где «частный сектор просто не в состоянии занимать сколь-либо конкурентоспособную позицию». Здесь «государство является безальтернативным собственником, это абсолютно нормальная практика», отметил он.

Ранее 8 февраля газета «Ведомости» сообщила, что на рассмотрение правительства внесен проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годы. В документе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить присутствие государства в экономике, запретив госкомпаниям приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек». Им предлагается также избавляться от уже имеющихся активов.

На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что правительство России приняло план приватизации на 2017-2019 годы.