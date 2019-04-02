Группа «Тинькофф» построила самый мощный суперкомпьютер

Суперкомпьютер «Колмогоров» группы «Тинькофф» занял 8 место в рейтинге TOP50 суперкомпьютеров России — самое высокое место среди коммерческих компаний, заявленных в этом рейтинге. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы.

Согласно опубликованному рейтингу, суперкомпьютер «Колмогоров» в финансовом секторе стал самой производительной системой и наиболее мощным суперкомпьютером по показателю производительности на узел, который равен 41,9 флопс в секунду.

Использование инновационной машины значительно сократит время решения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. «Колмогоров» предназначен для быстрого обучения моделей на больших массивах данных, накопленных группой «Тинькофф» за все 13 лет существования компании. Быстрые соединения между узлами машины позволяют эффективнее использовать вычислительные ресурсы для распределенного обучения на огромных массивах данных.

С помощью «Колмогорова» появится возможность намного быстрее решать такие связанные с машинным обучением и искусственным интеллектом задачи, как распределенное обучение нейросетевых моделей для распознавания речи, синтеза речи и обработки естественного языка. Кроме того, суперкомпьютер значительно ускорит процессы обучения классических моделей machine learning для задач скоринга, привлечения и предиктивной аналитики. Благодаря «Колмогорову» задачи по обучению нейросетей выполняются в сотни раз быстрее. Так, для задачи по оптимизации исходящих звонков специалисты за сутки могут переобучить модель, предсказывающую вероятность продажи финансовых продуктов на всем объеме накопленных за 13 лет данных. Таким образом, переобучение модели традиционными способами заняло бы, по расчетам специалистов группы «Тинбкофф» около 6 месяцев.

Суперкомпьютер «Колмогоров» имеет пиковую производительность 658,5 терафлопс при вычислениях с плавающей точкой двойной точности - FP64. Система состоит из 10 узлов, оснащенных передовыми вычислителями NVIDIA Tesla V100 со специализированными тензорными ядрами для ускорения задач искусственного интеллекта. Вычислительные узлы суперкомпьютера объединены современной высокоскоростной сетью 100 гигабит с поддержкой технологии RoCE (RDMA over Converged Ethernet). Сочетание передовых технологий позволяет кластеру достичь производительности 418,9 терафлопс в тесте Linpack, что обеспечивает выход системы в лидеры рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров страны.

В «Колмогорове» установлены точно такие же ускорители, как и в самом быстром суперкомпьютере в мире Summit (OLCF-4).

«Цель данной платформы — развивать культуру работы с данными, снизить порог входа в эту область для наших команд и сделать машинное обучение доступным для каждого аналитика и разработчика "Тинькофф", — прокомментировал новость директор по информационным технологиям группы «Тинькофф» Вячеслав Цыганов. — Мы не планировали строить систему с приставкой "супер", в целом, это совсем небольшая часть нашей инфраструктуры, но полученные характеристики позволили кластеру войти в топ суперкомпьютеров России».

«Искусственный интеллект сегодня проникает во все области жизни человека. Его применение открывает перед компаниями абсолютно новые возможности и перспективы. Мы рады помочь группе "Тинькофф" в создании эффективной вычислительной платформы для реализации самых амбициозных задач», — отметил руководитель направления Enterprise-решений в NVIDIA Дмитрий Конягин.

По мнению ведущего специалиста по суперкомпьютерам Lenovo в России Андрея Сысоева суперкомпьютером можно назвать объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. Это единый организм, который одномоментно решает одну задачу, в отличие от облачных решений, когда на распределенной системе серверов одновременно решается много небольших задач меньшими мощностями.

Суперкомпьютер назван в честь великого российского математика, академика Андрея Николаевича Колмогорова — одного из крупнейших ученых XX века, и основоположников современной теории вероятностей. В группу «Тинькофф» (TCS Group Holding) входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».