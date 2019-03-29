Более половины переводов средств по системе СБП пришлось на «Тинькофф Банк»

Банк России подвел итоги работы Системы быстрых платежей (СБП). Как сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, за истекший месяц (с 28 марта по 27 марта) через СБП прошло 53 тысячи переводов.

В ЦБ сообщили, что средняя сумма перевода была равна 7,7 тысячи рублей. Общая сумма переводов составила 410 миллионов рублей. Из общей суммы переводов по системе СБП большая половина пришлась на переводы в «Тинькофф Банк» и из него — 278 миллионов рублей

В частности, по данным «Тинькофф Банка», общая сумма поступлений в банк через СБП превысила 200 миллионов рублей. Средний чек составил 8 810 рублей, средний дневной оборот — около 7 миллионов рублей.

Максимальный дневной пик переводов, по данным банка, был зарегистрирован 15 марта — более 20 миллионов рублей. Кроме того, в банке подсчитали, что самый высокий средний чек бывает по вторникам (11 552 рубля), минимальный средний чек — по воскресеньям (6 537 рублей), самый высокий дневной средний чек был зафиксирован 6 марта (17 518 рублей). Самый высокий средний чек был зафиксирован у переводов из Промсвязьбанка — 19 532 рубля и Совкомбанка — 14 962 рубля.

Что касается переводов из «Тинькофф Банка» клиентам банков-участников СБП, то общая сумма переведенных средств превысила 78 миллионов рублей. Средний чек переводов из банка составил 5 019 рублей, а средний дневной оборот — 2,8 миллиона рублей.

По данным банка, максимальный дневной оборот был зафиксирован 25 марта и составил 5 миллионов рублей. Самый высокий средний чек фиксировался по понедельникам и воскресеньям — 6 138 рублей, а минимальный средний чек — по четвергам, 3 921 рубль.

Самый высокий средний чек был зафиксирован у переводов клиентам Совкомбанка – 7 892 рубля. Самый высокий дневной средний чек был зафиксирован 20 марта — 8 419 рублей.

Общее количество переводов в «Тинькофф Банк» составило 23 560, количество переводов из банка — 13 924.

Система быстрых платежей Банка России — система позволяющая гражданам переводить средства по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. С момента начала работы системы — с 28 января 2019 года — к ней подключились 12 банков и еще 100 подали заявки на подключение. В перспективе СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.

