TCS Group Holding отчитался о рекордной прибыли

TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф – головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) объявил финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года.

Чистая прибыль за третий квартал 2019 года выросла на 34 процента и составила 9,7 миллиарда рублей — это рекордный показатель в истории группы Тинькофф. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 25,1 миллиарда рублей. Чистая маржа за первые девять месяцев выросла на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 62,3 миллиарда рублей (за первые девять месяцев 2018 года — 42,9 миллиарда рублей).

Общая выручка группы в третьем квартале выросла на 50 процентов к предыдущему году и составила 43,6 миллиарда рублей (в третьем квартале 2018 года — 29 миллиардов рублей). Валовый процентный доход вырос на 51 процент к предыдущему году и достиг 28,8 миллиарда рублей (в третьем квартале 2018 года — 19 миллиардов рублей) благодаря стабильному росту клиентской базы и расширению портфеля продуктов.

За первые девять месяцев 2019 года привлечено более 3,2 миллиона новых клиентов по кредитным продуктам. Чистый прирост кредитного портфеля за этот же период составил 61 процент с начала года.

В сообщении группы отмечается, что благодаря росту клиентской базы направления деятельности, не связанные с кредитованием, показали стабильно высокие результаты, их доля составила 32 процента от общей выручки группы за первые девять месяцев.

«Мы вновь продемонстрировали стабильно высокие результаты, работая в условиях продолжающегося развития нормативно-правого регулирования банковской сферы и изменений российского рынка розничных банковских услуг. Благодаря высокой динамике роста клиентской базы чистый прирост нашего кредитного портфеля за девять месяцев 2019 года составил 61 процента. Чистая прибыль за девять месяцев 2019 г. выросла более чем на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 25,1 миллиарда рублей», — отметил председатель правления Оливер Хьюз TCS Group Holding PLC .

По его словам, в 2019 году компания сосредоточилась на дальнейшем развитии экосистемы Тинькофф и усилении направлений, не связанных с кредитованием, которые по результатам девяти месяцев обеспечили 32 процента от общей выручки группы. Число текущих счетов, обслуживаемых группой, выросло на 39 процентов, а клиентская база сервиса Тинькофф Инвестиции увеличилась в 2,4 раза. «Эти цифры свидетельствуют о том, что клиенты все активнее доверяют Тинькофф решение задач в сфере нефинансовых (lifestyle) услуг, а наше предложение вышло далеко за рамки финансовых продуктов», — добавил он.

По словам Оливера Хьюза, хорошие результаты группы стали возможны «благодаря нашей активной работе по созданию и улучшению продуктов и их интерфейса, а также по повышению качества обслуживания клиентов». «Наши усилия по совершенствованию мобильного приложения и сервисов Тинькофф встречают положительный отклик со стороны пользователей и сопровождаются ростом востребованности как приложения, так и других продуктов в рамках экосистемы. Мы нацелены на сохранение этих впечатляющих темпов роста по всем направлениям бизнеса и в 2020 году», — подчеркнул он.

