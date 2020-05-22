Тинькофф запустил собственный индекс деловой активности Tinkoff CoronaIndex

Экосистема Тинькофф запустила собственный индекс бизнес-активности в России — Tinkoff CoronaIndex. Он демонстрирует влияние введенных из-за пандемии ограничительных мер на деловую жизнь в стране в целом, в Москве, в некоторых российских регионах и различных категориях бизнеса. Об этом говорится в сообщении Тинькофф.

Индекс рассчитан на основании данных более 11 миллионов клиентов экосистемы Тинькофф. Это клиенты банка, более 550 тысяч компаний и более 60 000 клиентов эквайринга Тинькофф.

Значение индекса в 10 означает пик потребительской и бизнес-активности, который в последний раз был зафиксирован в декабре 2019 года.

Так, наиболее высокие показатели индекса в 2020 году были зафиксированы в период гендерных праздников. В частности, 22 февраля и 14 февраля бизнес-индекс достигал значения в 8,1 пункта, 7 марта он составил рекордные 8,6 пункта. Именно в этот день суточные объемы расходов физических лиц и обороты у бизнеса были максимальными.

Далее, в период самоизоляции с 30 марта по 11 мая 2020 года показатель опустился на 2,7 пункта, составив в среднем по стране 4,6 пункта.

В первую рабочую неделю индекс поднялся на один пункт по сравнению с периодом самоизоляции и составил по итогам недели 5,6 пункта. При этом он по-прежнему оставался ниже средних февральских показателей (7,3 пункта).

По данным на 20 мая, в Москве индекс составил 5,4 пункта, а в целом по России показатель был равен 5,9 пункта. В течение периода самоизоляции самое низкое значение индекса в России было зафиксировано 19 апреля - 3,9, в Москве - 3,8 пункта.

Среди регионов наиболее высокие показатели индекса 20 мая наблюдались в Сибири: Красноярский край (7,4 пункта), Новосибирская область (7,3 пункта), Омская область (7,2 пункта). Также высокие показатели были отмечены в Челябинской области (7,2 пункта), Пермском крае (7 пунктов). В Ленинградской области, несмотря на снятие многих ограничений, индекс чуть ниже, чем в других регионах, но при этом заметно выше, чем по России в целом и в Москве - 6,3 пункта.

Также, согласно данным, потребительская активность россиян начала Восстанавливаться уже на прошлой неделе. Так, 20 мая средние траты составляли 80 процентов от средних показателей февраля, хотя неделю назад они достигали лишь 75 процентов.

Наиболее активная динамика отмечается у продуктовых магазинов и Супермаркетов. Они «просели» лишь в период с 30 марта по 12 апреля, а затем вернулись к показателям до самоизоляции. Заметный рост показал онлайн-ретейл, который в период с 30 марта по 20 апреля увеличился почти на 50 процентов и продолжил расти.

В частности, активность потребителей выросла в категориях «Дом, ремонт» (рост на 8 процентов), автоуслуги (примерно на 20 процентов), «Авиабилеты» (10-15 процентов от февральских показателей). После 10 мая начали расти продажи и железнодорожных билетов: если в период самоизоляции они колебались в диапазоне 10-15 процентов, на этой неделе 35-40 процентов от средних трат в феврале.

Салоны красоты демонстрируют медленный рост: на минувшей неделе их показатели достигли 40 процентов от средних оборотов в феврале. Выросла также розничная торговля одеждой: на прошлой неделе она составила 54 процента от средних значений февраля.

В настоящее время на сайте Tinkoff CoronaIndex в режиме реального времени можно отследить изменения индекса потребительской активности в России в целом и в отдельных регионах, а также динамику расходов потребителей в 24 категориях, объем оборотов малого и среднего бизнеса в 39 категориях и другие данные. В ближайшее время проект Tinkoff CoronaIndex пополнится другими данными экосистемы Тинькофф. Это будут данные от кредитного и других направлений розничного банкинга, средний чек покупок в разных отраслях, данные Тинькофф Мобайла, Тинькофф Путешествий, Тинькофф Бизнеса и другие.