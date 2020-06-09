Тинькофф запутил первый банковский сервис микроинвестирования на сдачу с покупок

Тинькофф запустил сервис микроинвестирования — Инвесткопилка, который позволяет делать инвестиции небольшими суммами на сдачу с покупок. В Тинькофф утверждают, что это первый банковский сервис мирокинвестирования в России. Клиенты банка смогут регулярно откладывать небольшие суммы со всех покупок по картам Tinkoff Black и автоматически инвестировать их в биржевые фонды Тинькофф.

Сейчас сервис доступен пользователям iOS, на устройствах Android он появится до конца месяца, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе банка. По прогнозам Тинькофф, к концу 2020 года Инвесткопилкой будут пользоваться более 300 тысяч человек. В 2021 году Тинькофф планирует перешагнуть порог в 1 миллион активных Инвесткопилок.

Инвесткопилка — это и специальный брокерский счет в рублях, долларах или евро, который открывается к дебетовой карте.В мобильном приложении настраивается один или сразу несколько способов автопополнения счета: кэшбэк, процент на остаток, остатки с повседневных трат с округлением или настроить свою сумму. «Клиенту не придется каждый раз задумываться — какую сумму отложить, как ею управлять, что делать, чтобы деньги не обесценились из-за инфляции», — заявили в пресс-службе.

Отложенные в Инвесткопилку деньги будут автоматически инвестироваться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля», паи которых состоят из акций, корпоративных и государственных облигаций в разных валютах и золота (по 25 процентов каждого актива). Стратегия «Вечного портфеля» позволяет зарабатывать и сохранять деньги как в период экономических кризисов, так и в стабильное время. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14 процентов для рублей, 7 процентов для долларов США и 6 процентов для евро.

С пользователей Инвесткопилки не взимаются брокерские и депозитарные комиссии. Сумма покрытия расходов фондов (0,99 процента от среднегодовой стоимости активов) изначально входит в стоимость пая на бирже и не списывается с клиента. Тинькофф спишет комиссию только в одном случае — за закрытие счета (1 рубль). Также при выводе денег с Инвесткопилки или в конце календарного года государство удержит налог на инвестиционный доход (13 процентов).

«Наши опросы показали, что люди, которые хотят инвестировать, но никак не могут решиться, обычно испытывают два рода трудностей: не понятно, где взять деньги на инвестиции и с чего начать. Нужно разбираться в вопросе, искать специальные сервисы для инвестирования и так далее. При этом микроинвестирование давно уже популярно за рубежом: у известных сервисов Stash и Acorns по 5 миллионов клиентов, — прокомментировал новость генеральный директор управляющей компании Тинькофф Капитал Руслан Мучипов. — Поэтому мы придумали максимально простой инструмент, который поможет решить обе проблемы — наш новый сервис Инвесткопилка. Клиентам не нужно будет скачивать отдельные приложения, заполнять документы, подключать карты или личный кабинет в каком-то банке — все можно автоматически настроить в мобильном приложении Тинькофф в пару кликов. После этого они смогут покупать кофе по утрам или продукты на ужин в супермаркете — и зарабатывать на этих покупках инвестиционный доход».

Таким образом, откладывая маленькие суммы в Инвесткопилку, за год можно накопить десятки тысяч рублей. В новости о запуске сервиса Тинькофф зашифровал послание, которое объясняет суть и пользу от нового продукта: «Курочка по зернышку клюет да сыта бывает» (его можно прочитать, если соединить все подчеркнутые буквы по тексту).

