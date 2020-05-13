Чистая прибыль Тинькофф Групп выросла на 40 процентов

TCS Group Holding объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2020 года. Также компания сообщила о второй выплате промежуточных дивидендов за текущий год, говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В сообщении компании отмечается, что чистая маржа Группы в первом квартале 2020 года выросла на 40 процентов год к году, составив 25,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2019 года — 18,1 миллиарда рублей). Чистая прибыль за первый квартал 2020 года составила 9 миллиардов рублей.

В первом квартале 2020 года компания привлекла миллион новых клиентов по кредитным продуктам, а рентабельность капитала составила 37,5 процента.

Комментируя данные отчетности, председатель правления «Тинькофф Групп» Оливер Хьюз, рассказал о трудностях, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф и потребители в России из-за пандемии COVID-19. Однако несмотря на это, в первом квартале 2020 года были продемонстрированы высокие результаты, подчеркнул Хьюз.

«Для нас главной задачей было защитить здоровье, обеспечить безопасность наших сотрудников, оставаясь постоянно доступным для всех наших клиентов. Их 11 миллионов. Подтверждением в оперативности наших действий служит тот факт, что на 27000 наших сотрудников приходится лишь 19 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, и слава богу, все в легкой форме», — рассказал Хьюз.

Он добавил, что ко второй неделе марта свыше 95 процентов офисных сотрудников компании успешно перешли на работу из дома. «В этом мы значительно опередили остальные российские предприятия. На сегодняшний день из офиса продолжают работать лишь порядка 150 сотрудников, выполняющие критически важные для бизнеса функции.

Доставку наших продуктов на всей территории России по-прежнему осуществляют более чем 3 тысячи представителей. Все они снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты. И несмотря на логистические сложности, вызванные режимом карантина, продолжают в совокупности проводить 25 тысяч встреч с клиентами каждый день. В знак признательности за активную работу в этот сложный период, мы приняли решение увеличить вознаграждение сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами на 15-20 процентов. Всего эта мера коснулась более 5 тысяч человек», — рассказал председатель правления «Тинькофф Групп».

В компании понимают все сложности, с которыми приходится сталкиваться клиентам, продолжил он. «И считаем своим сакральным долгом поддержать тех, кто сейчас в этом нуждается. Поэтому мы выделили один миллиард рублей на социальные программы, чтобы таким образом внести свой вклад в помощь обществу. Мы развернули облачную платформу колл-центра, благодаря которой операторы «Тинькофф» работая удаленно из дома, помогают правительству Москвы, и ОНФ обрабатывать звонки от граждан по вопросам COVID-19. Мы активно помогаем заёмщикам, которые сейчас испытывают трудности. Они могут воспользоваться как государственной программой реструктуризации задолженности, так и собственными предложениями «Тинькофф», — добавил Хьюз.

Тинькофф запустил ряд программ реструктуризации кредитных обязательств с гибкими условиями для клиентов, пострадавших от нынешнего кризиса, которые дополняют меры господдержки и действуют параллельно с ними подчеркнул Хьюз.

