Тиньков отказался говорить о продаже банка «Яндексу»

Сделка с «Яндексом», если она состоится, не означает исчезновение бренда банка «Тинькофф». Об этом на своей странице в Instagram заявил основатель банка Олег Тиньков.

Он отказался говорить именно о продаже, поскольку речь идет о слиянии «двух лучших IT-компаний страны». Тиньков подчеркнул, что он не только остается в банке, но и считает, что для клиентов все станет только лучше.

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О сделке «Яндекса» и TCS Group стало известно 22 сентября. Предполагаемая сумма, которую заплатит «Яндекс», составляет 5,48 миллиарда долларов. Однако условия покупки будут понятны после результатов комплексной проверки актива.

Ранее Тиньков рассказал, что достиг на финансовом рынке всего, что хотел, поэтому собирается заняться чем-то другим, возможно, речь пойдет о благотворительном фонде. До этого бизнесмен уже говорил, что хотел бы работать над популяризацией донорства костного мозга для борьбы с раком крови и изменением законодательства в сфере трансплантологии.

Тиньков покинул пост главы TCS Group в начале апреля. В прошлом году у него диагностировали лейкемию, из-за чего ему пришлось перенести операцию по трансплантации костного мозга.