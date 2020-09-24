Боярскому показали новый формат офисов Сбера

Советский и российский актер Михаил Боярский принял участие в СберКонф — презентации, посвященной трансформации Сбербанка. Александр Ведяхин, первый зампред правления организации показал ему новый формат офисов.

Вначале Ведяхин рассказал, что является давним поклонником Боярского, а тот ответил, что ходит в Сбербанк так долго, что даже называет его Сберкассой.

По словам зампреда, отделения Сбера перестанут быть привычными офисами банков, в них можно будет посмотреть на новые технологии, поработать, назначить встречу или просто пообщаться.

Перед этим глава Сбера Герман Греф официально представил новый логотип. Он представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер». По словам Грефа, «Сбер» становится технологической компанией, которая предлагает десятки сервисов и мультимедийных устройств с эмоциональными виртуальными помощниками.