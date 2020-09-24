Сбер выпустил приставку с искусственным интеллектом

Сбер предтавил ТВ-представку SberBox со встроенным голосовым ассистентом. Анонс состоялся в рамках СберКонф — презентации, посвященной трансформации Сбербанка.

Приставка имеет встроенный виртуальный ассистент «Салют» основанный на искусственном интеллекте. «Салют» — семейство ассистентов, в которое вошли три разных виртуальных помощника: Сбер, Афина и Джой. Они предлагают разные рекомендации и по-разному общаются с пользователем. Ассистент также будет встроен в другие сервисы Сбера, включая «Сбербанк Онлайн».

Приставка имеет предустановленные приложения Okko, СберЗвук, «Смотрешка» для просмотра ТВ-каналов и другие сервисы, включая игры. Также гаджет получил открытую платформу, на которую могут устанавливать приложения сторонние разработчики. Голосовой ассистент также будет получать новые функции по мере появления новых возможностей приставки. Разработкой устройства занималось подразделение SberDevices.

Стоимость SberBox составляет 3490 рублей, при предзаказе цена составит 2990. Дата начала продаж не сообщается, однако указывается, что они начнутся «скоро».

Герман Греф в ходе конференции объявил о создании «нового Сбера» в качестве технологической компании. Он также анонсировал презентацию Вселенной Сбера, которая состоит из десятков сервисов, мультимедийных устройств с эмоциональными виртуальными помощниками.