Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.

Приставка подключается к телевизоре через HDMI-разъем и работает как со Smart TV, так и с более старыми моделями. С ее помощью можно смотреть весь контент онлайн-кинотеатра Okko, YouTube и 160 телеканалов без без установки и настройки антенны благодаря компании LifeStream, разработчику приложения «Смотрешка».

Разработкой Okko Smart Box, ее программного обеспечения и голосового ввода занималась компанда SberDevices. Реализация устройства будет осуществляться через маркетплейс «Беру».

«Okko Smart Box — наиболее доступная медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском на российском рынке, — заявила управляющий директор Okko Яна Бардинцева. — Мы рады, что совместная работа сразу нескольких компаний экосистемы Сбербанка — Okko, SberDevices, маркетплейса "Беру" и Сберлогистики — позволит пользователям насладиться качественным контентом на ТВ-экранах. Мы сделали интерфейс устройства простым и интуитивно понятным, поэтому Okko Smart Box подойдет не только тем, у кого недоступна функция Smart TV, но и людям, которые не привыкли к сложному поиску контента».

Okko Smart Box поступит в продажу 18 февраля 2020 года по цене 1490 рублей. В эту стоимость входит подписка на пакет «Лайт» онлайн-кинотеатра Okko и 160 ТВ-каналов на три месяца. 20 эфирных каналов российского телевидения, входящие в первый и второй мультиплекс, будут доступны бесплатно, независимо от наличия подписки на дополнительные сервисы.

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