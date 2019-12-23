Okko запустил платформу для просмотра вертикального контента

Онлайн-кинотеатр Okko представил Okko.Move — первую цифровую платформу для просмотра вертикальных фильмов и сериалов. Сервис позволит смотреть на экране смартфона кино и шоу, снятые в набирающем популярность вертикальном формате. Он доступен с мобильных устройств по адресу move.okko.tv.

Платформа была создана как ответ на тренд в потреблении мобильного контента. По статистике, объемы просмотров с мобильных устройств ежегодно растут: рост доли мобильного просмотра в Okko в этом году составил 120 процентов. Первые три месяца Okko.Move будет доступен бесплатно.

Управляющий директор видеоэкосистемы Okko Яна Бардинцева отметила, что новая платформа отвечает потребностям зрителей в возрасте от 14 до 20 лет: они преимущественно смотрят видео на мобильных устройствах именно в вертикальном формате. «При этом Okko сохраняет свое главное преимущество – в нашем сервисе не будет рекламы, даже если речь идет о контенте, который предлагается бесплатно», — добавила она,

В библиотеке Okko.Move будут представлены оптимизированные версии фильмов и сериалов, а также контент, созданный при поддержке Okko Studios специально для сервиса. Уже сейчас зрители могут посмотреть такие вертикальные фильмы и сериалы, как «Форс-Мажор» с Павлом Прилучным в главной роди, «За кулисами» с Юрием Стояновым и Павлом Деревянко, «Исчезновение» с Джерардом Батлером и другие. Кроме того, на Okko.Move уже доступны четыре эксклюзивных вертикальных сериала: «Пинокио», «Любовь по проводу и без», «MAKAR», «Доставка». К февралю 2020 года их будет уже десять. Весь контент доступен для пользователей move.okko.tv в тестовой версии.

Генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава отметила, что веб-сериалы — один из самых быстрорастущих сегментов контента. Новые серии будут выходить каждую неделю, на данный момент уже отснято более 50 эпизодов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



