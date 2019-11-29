«OKKO Театр» откроется спектаклем по пьесе Вырыпаева

Продюсерское бюро «OKKO Театр» объявило о том, что его первой постановкой станет спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Интертейнмент». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в пятницу, 29 ноября.

«По сюжету пьесы, два героя — мужчина с женщиной — приходят смотреть спектакль, но то, что они видят на сцене, вдруг переворачивает их привычное представление о реальности. Главные роли в спектакле исполнит сам Вырыпаев с актрисой Каролиной Грушкой», — говорится в пресс-релизе.

При этом режиссером спектакля выступит Виктор Рыжаков, работавший с Вырыпаевым над его фильмом «Кислород» и ранее уже ставивший другую пьесу драматурга «Иранская конференция». Премьера «Интертейнмента» состоится в январе 2020-го.

Ранее стало известно о том, что Иван Вырыпаев назначен генеральным продюсером «OKKO Театра». Вместо собственной площадки бюро будет сотрудничать с уже работающими театрами по всему миру, например, «Гоголь Центром» в Москве и Центром искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке.

Все спектакли «OKKO Театра» будут не только ставиться на сцене, но и сниматься в видеоформате. Зрители по всему миру смогут посмотреть их в сервисе OKKO.

Билеты на «Интертейнмент» можно купить на официальном сайте продюсерского бюро.

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