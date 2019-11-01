Rambler Group стала генеральным digital-партнером «Золотой Маски»

Rambler Group поддержала направления «Золотая Маска онлайн» и «Золотая Маска в кино», которые фестиваль «Золотая Маска» активно развивает в последние годы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В онлайн-кинотеатре Okko будет доступна медиатека со спектаклями, входящими в программу мероприятия, а на портале Рамблер пройдут прямые трансляции лучших спектаклей фестиваля. Дистанционно приобрести билеты на постановке можно будет на медийно-сервисной платформе «Афиша» и в сервисе Рамблер/касса.

Материалы по теме Золотая каска Главная театральная премия страны: шутки из «Аншлага», зеки и совок

Управляющий директор медиахолдинга Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что в 2019 году компания стала частью экосистемы Сбербанка, который поддерживает «Золотую Маску» много лет. «Мы рады стать партнером одного из главных событий в российской театральной жизни. Наше сотрудничество – пример того, как современные технологии делают более простым и удобным доступ к искренним человеческим эмоциям, которые театр дарит людям», — сказал он. Тедовосян также отметил, что благодаря инновациями возможность прикоснуться к искусству не зависит от того, где живет человек – в большом городе с десятками театров или вдалеке от культурных центров.

По словам генерального директора онлайн-кинотеатра Okko Ивана Гродецкого, благодаря технологиям теперь необязательно присутствовать в зале театра, чтобы насладиться уникальными постановками – это можно сделать в приложении с любого удобного устройства. Он отметил, что направления «Золотая Маска онлайн» и «Золотая Маска в кино» позволят широкой аудитории увидеть спектакли легендарного театрального фестиваля в любом удобном месте и формате. «Я рад, что каталог Okko расширится за счет такого уникального и качественного контента, отобранного профессиональными театральными деятелями», — добавил Гродецкий.

Старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова напомнила, что компания уже 18 лет сотрудничает с «Золотой Маской» и вместе с фестивалем развивает культурную жизнь страны. «Для нас это не просто финансовая поддержка: являясь непосредственным соучастником фестиваля, мы вовлекаем в его программу свою огромную аудиторию, превышающую на сегодняшний день 90 миллионов человек. Формируясь как экосистема и технологический лидер, Сбербанк переходит на новые форматы взаимодействия с публикой», — сказала она. По мнению Завьяловой, такое мощное партнерство позволяет делать искусство максимально доступным для жителей страны, а культурную среду — более технологичной и понятной для молодой аудитории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!